Business news: Cina-Laos, oltre 50 mila tonnellate di merci trasportate sulla nuova linea ferroviaria

- Sono oltre 50 mila le tonnellate di merci trasportate sulla nuova ferrovia Cina-Laos, inaugurata lo scorso 3 dicembre. Lo riferisce la società statale China Railway, secondo cui la linea è stata finora percorsa da 203 treni merci, di cui 47 transfrontalieri. Le principali merci esportate in Cina spaziano dai beni agricoli ai prodotti industriali, tra cui componenti meccaniche ed elettriche. Fin dalle sue prime fasi di costruzione, la ferrovia Cina-Laos e i progetti ad essa correlati sono stati circondati da grande entusiasmo e attivamente promossi da Pechino come una "dimostrazione dell'amicizia che lega i due Paesi". Nel discorso d'inaugurazione di Xi Jinping, pronunciato in collegamento video da Pechino, il leader cinese ha giudicato positivamente i risultati conseguiti dai due Paesi negli ultimi 60 anni, che hanno saputo sopravvivere nell'arena internazionale per via dell' "adesione agli stessi ideali, la fiducia e la solidarietà reciproche". Cina e Laos "si sono sostenute a vicenda nella buona e nella cattiva sorte", aveva poi sottolineato, ribadendo l'intenzione di lavorare per migliorare ulteriormente la comunicazione strategica. (Cip)