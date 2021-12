Yemen: la guerra dimenticata rischia di causare una catastrofe umanitaria a Marib

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C’è un conflitto dimenticato in Medio Oriente che rischia di causare una catastrofe umanitaria di proporzioni “bibliche”. Almeno un milione di profughi in fuga dalla guerra in Yemen rischia di finire nelle mani dei ribelli sciiti Houthi a Marib, ultima roccaforte del governo riconosciuto al livello internazionale, nel nord del Paese e unica zona in cui sono presenti infrastrutture per l’estrazione petrolifera. Gli ambasciatori in Yemen di Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito e Stati Uniti hanno recentemente espresso la loro profonda preoccupazione per l’offensiva delle forze filo-iraniane lanciata contro Marib iniziata nel febbraio 2021. Ma a preoccupare non sono solo le manovre militari dei ribelli. Nella provincia e nella città di Marib hanno trovato rifugio centinaia di migliaia di sfollati provenienti dalle provincie settentrionali che dal 2014 sono sotto l’occupazione dei ribelli sciiti Houthi, compresa la capitale Sana’a. Come denunciato anche dalle agenzie Onu, la situazione umanitaria dei campi è disastrosa: mancano i servizi basilari, come il riscaldamento e l’acqua corrente. Nei mesi di novembre e dicembre, secondo l’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”, tre bambini ospitati nei campi profughi nei dintorni di Marib sono morti di freddo. L’eventuale caduta di Marib aggreverebbe ulteriormente la situazione della popolazione yemenita. Il 22 dicembre il Programma alimentare mondiale (Pam) ha affermato di essere stato "costretto" a tagliare gli aiuti allo Yemen a causa della mancanza di fondi e ha avvertito che nei prossimi mesi ci sarà un aumento della fame nel Paese devastato dalla guerra che potrebbe riguardare almeno 16 milioni di persone, su una popolazione di circa 29 milioni. "Da gennaio, otto milioni riceveranno una razione alimentare ridotta, mentre cinque milioni a rischio immediato di scivolare in condizioni di carestia rimarranno con una razione piena", ha affermato l'agenzia delle Nazioni Unite in una nota. (segue) (Res)