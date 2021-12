Yemen: la guerra dimenticata rischia di causare una catastrofe umanitaria a Marib (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il "Wall Street Journal", il movimento sciita filo-iraniano era infatti intenzionato a espellere dalle aree sotto il suo controllo il “diplomatico” iraniano che in realtà era un membro delle Guardie della rivoluzione introdotto clandestinamente nello Yemen l'anno scorso e nominato ambasciatore di Teheran. Le forze Houthi - spiega ancora la testata statunitense - avevano chiesto all'Arabia Saudita, che mantiene un ampio blocco aereo sulla capitale dello Yemen, di far consentire il ritorno in Iran del diplomatico, una richiesta vista dalle autorità di Riad come un segno di tensione tra Teheran e il gruppo militante finora sostenuto dalla Repubblica islamica. Durante la sua permanenza a Sana’a, Irloo aveva avuto un ruolo determinante nell'aiutare gli Houthi con la pianificazione delle operazioni militari, ma la sua influenza nello Yemen ha rafforzato una percezione negativa nel Paese sul fatto che i ribelli sciiti dipendano troppo da Teheran. Dopo sette anni di guerra civile, i ribelli sciiti mantengono il controllo di Sana'a, la capitale, e governano gran parte del nord del Paese e sono percepiti all’estero come un “proxy” dell’Iran. Il trasferimento di Irloo, ufficialmente per motivi umanitari, è avvenuto tramite un aereo cargo fornito dall’Iraq a cui è stato consentito dalla coalizione saudita di atterrare e decollare dall’aeroporto di Sana’a per dirigersi poi a Teheran. Il suo trasferimento sarebbe avvenuto in cambio del rilascio di alcuni ostaggi sauditi di alto profilo nelle mani dei ribelli sciiti. Gli iraniani hanno accusato Riad della morte di Irloo a causa del ritardo nel suo trasferimento per motivi di salute. Sull’ambasciatore iraniano aleggia un alone di mistero. Infatti, diversi osservatori hanno sollevato sospetti sul fatto che Irloo non fosse in realtà che il generale dei pasdaran Abdulreza Shahlai, inviato in Yemen sotto falso nome e scampato ad un attacco Usa condotto con droni a Sana’a nel gennaio 2020 proprio nei giorni in cui a Baghdad veniva ucciso il comandante della Forza Quds dei pasdaran Qassem Soleimani e i vertici delle milizie sciite irachene. (segue) (Res)