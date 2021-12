Piemonte: Cirio, Torino-Lione-Parigi è un collegamento fondamentale, ora vogliamo tappa in Val di Susa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riparte il Frecciarossa Torino-Lione-Parigi appena in tempo per le festività di Natale e Capodanno. Una notizia accolta positivamente dalla Regione Piemonte, che ha interloquito nelle scorse settimane con Trenitalia per chiedere la ripartenza di questo collegamento. “Siamo finalmente riusciti a ripristinare un collegamento internazionale importantissimo e proseguiamo il lavoro per riconnettere il Piemonte alle destinazioni principali e portare la nostra regione nel cuore dell’Europa. Il prossimo obiettivo adesso è fare in modo che questa linea abbia una fermata nelle nostre splendide Valli Olimpiche" hanno affermato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio e l’assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti, Marco Gabusi. (segue) (Rpi)