Business news: Americhe, Lopez Obrador, lavoriamo a "Piano Messico" per contrastare presenza Cina in Usa

- Il ministro delle Finanze del Messico, Rogelio Ramirez de la O, sta promuovendo un piano commerciale e di investimenti per contrastare la presenza della Cina nel mercato degli Stati Uniti. Lo ha detto il presidente del Messico, Andrés Manuel Lopez Obrador, spiegando che il programma - costruito su incentivi fiscali, investimenti e crediti - punta a facilitare la creazione di imprese in Messico, sfruttando l'abbrivio del nuovo trattato commerciale dei paesi dell'America del nord (United States-Mexico-Canada Agreement, Usmca). "Il proposito di quello che si conosce come 'piano Messico' è di aumentare l'integrazione dell'economia, promuovere lo sviluppo industriale in America del Nord", ha detto Lopez Obrador illustrando una strategia che in un secondo tempo andrà estesa all'intero continente americano "che dispone di un mercato interno molto forte, con una capacità di consumo molto maggiore di quella dell'Asia". (Res)