Business news: Brasile, parlamento approva legge di bilancio 2022, manovra da 743 miliardi di euro

- Il parlamento del Brasile ha approvato nella serata del 21 dicembre la relazione finale del disegno di legge di bilancio 2022. La manovra per il 22 prevede una spesa totale di 4.820 miliardi di real (743 miliardi di euro) di cui di cui 1.880 miliardi (290 miliardi di euro) destinati al rifinanziamento del debito pubblico. Il testo è stato approvato con 358 voti a favore e 97 contrari alla Camera e con 51 voti a favore e 20 contrari al Senato. La legge di bilancio destina 2 miliardi di real (309 milioni di euro) per l'aumento degli stipendi dei dipendenti della Polizia federale e stanzia 800 milioni di real (124 milioni di euro) per l'aumento degli stipendi degli operatori sanitari di comunità. Il testo prevede anche un aumento delle risorse per l'istruzione. In particolare 113, miliardi di real (17,5 miliardi di euro) saranno destinati al ministero e 30,1 miliardi di real (4,7 miliardi di euro) sono stanziati in favore del Fondo nazionale per l'istruzione di base (Fundeb). Inoltre la legge destina 5 miliardi di real (772 milioni di euro) al Fondo elettorale di finanziamento pubblico dei partiti. (Res)