Business news: Cina, spedizioni telefoni 5G in aumento del 43,9 per cento a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le spedizioni di telefoni 5G dalla Cina hanno registrato un aumento senza precedenti nel mese di novembre, con un incremento del 43,9 per cento annuo a 28,97 milioni di unità. Lo rileva un’indagine della China Academy of Information and Communications Technology (Caict), un istituto di ricerca che fa capo al ministero dell'Industria e dell'informatica, secondo cui a novembre le esportazioni di telefoni a tecnologia 5G hanno rappresentato l'82,2 per cento dei dispositivi complessivamente esportati dal Paese. Nei primi 11 mesi dell'anno, le spedizioni di telefoni 5G del Paese hanno raggiunto le 239 milioni di unità, aumentando del 65,3 per cento rispetto allo stesso periodo nel 2019. (Cip)