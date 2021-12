Business news: Boc International, probabile svalutazione dello yuan nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rallentamento dell'economia della Cina potrebbe portare lo yuan a perdere competitività nei confronti del dollaro già a partire dal prossimo anno. Lo sostiene Guan Tao, capo economista della banca d'investimento di Hong Kong Boc International, controllata di Bank of China. Nel corso del 2021, lo yuan ha raggiunto i massimi della sua forza dalla fine del 2015, acquisendo competitività nell'arena finanziaria internazionale. La moneta non solo ha guadagnato oltre il 2 per cento rispetto al dollaro, ma ha finito per diventare la valuta dei principali mercati emergenti "con le migliori prestazioni". Tale risultato, spiega l'economista cinese, è stato sostenuto da un'espansione concreta dell'economia reale e poco ha avuto a che fare con "i cambiamenti nelle aspettative di mercato". Allo stato attuale, il rafforzamento del dollaro rischia tuttavia di pregiudicare il vantaggio raggiunto, spingendo i mercati ad apportare modifiche nel tasso di cambio dello yuan. (Cip)