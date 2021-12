Business news: Indonesia, sciopero di 10 giorni per i lavoratori della compagnia energetica Pertamina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I lavoratori della compagnia energetica statale dell’Indonesia Pertamina entreranno in sciopero per dieci giorni la prossima settimana. Lo ha reso noto la stessa società, spiegando che la “principale priorità” sarà quella di assicurare adeguate forniture di carburante nel Paese. Lo sciopero nazionale, convocato dopo il fallimento delle trattative tra i sindacati e la dirigenza sulle condizioni lavorative, dovrebbe iniziare il 29 dicembre e concludersi il 7 gennaio. “La dirigenza anticiperà e mitigherà ogni problema per assicurare che le operazioni della compagnia proseguano regolarmente”, si legge nel comunicato. L’azienda ha anche fatto sapere che resta aperta al dialogo con i sindacati, che da parte loro hanno chiarito che lo sciopero potrebbe terminare prima in caso di accordo con i dirigenti. (Fim)