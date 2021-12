Business news: Cina, azionato a Shanghai primo cavo superconduttore per trasporto elettrico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Shanghai ha azionato un cavo superconduttore con capacità di corrente stimata in 2.200 ampere, progetto che rivoluzionerà il trasporto di elettricità a livello locale. Lo riferisce l'agenzia di stampa statale "Xinhua", secondo cui il cavo da 12 chilometri collegherà due sottostazioni da 220 chilowattora nella zona commerciale del distretto di Xuhui. Il progetto, primo nel suo genere in Cina, contribuirà a ridurre le infrastrutture tradizionalmente associate al trasporto elettrico e a migliorarne le prestazioni. Il cavo superconduttore "può infatti sostituire da quattro a sei fili con lo stesso livello di tensione, risparmiando il 70 per cento dello spazio". A riferirlo è Xie Wei, capo ingegnere della filiale di Shanghai della State Grid Corporation, la società statale che fornisce servizi elettrici al Paese. (Cip)