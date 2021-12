Business news: Ghana, economia cresciuta del 6,6 per cento nel terzo trimestre 2021, dato più alto da inizio pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia del Ghana ha registrato la sua crescita trimestrale più forte dall'avvento della pandemia di Covid-19. I dati del Ghana Statistical Service (Gss), il servizio statistico nazionale, mostrano un aumento del 6,6 per cento nel terzo trimestre del 2021, lontano dal 3,9 per cento registrato tra aprile e giugno. "Questo tasso di crescita del 6,6 per cento che abbiamo registrato per il terzo trimestre del 2021 è il più vicino che abbiamo al periodo pre-2020, quando la pandemia stava per iniziare", ha affermato lo statistico del governo, Samuel Kobina Annim. Questo dato "ci avvicina al tasso di crescita del Pil che abbiamo registrato durante l'era pre-Covid-19, tenendo presente che abbiamo registrato un tasso di crescita del 9% nel primo trimestre del 2019", ha aggiunto. Secondo i dati del Gss, la crescita tra luglio e settembre 2021 è stata trainata principalmente dai settori dell'istruzione (+24,2 per cento), sanità e servizi sociali (+20,5 per cento), informazione e comunicazione (+17 per cento), alberghi e ristoranti (+16,4 per cento) e agricoltura (+9,2 per cento), tra gli altri. Il settore industriale ha invece registrato una contrazione del 2 per cento a causa della cattiva performance del settore minerario. (Res)