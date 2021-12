Natale: le spese alimentari crescono e spingono l'economia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A pagare l'impennata dei contagi del Covid-19, invece, è soprattutto il comparto alberghiero, con Confindustria Alberghi che evidenzia come "la situazione che si è sviluppata negli ultimi giorni abbia compromesso la stagione invernale" per il settore. Secondo l'associazione, è "una situazione drammatica quella di Natale e Capodanno, caratterizzata da una frenata delle prenotazioni che sta colpendo in particolar modo le città d’arte - con realtà che quest’anno hanno registrato perdite di fatturato fino al 70 per cento e in molti casi addirittura dell’80 per cento - soprattutto a causa della quasi totale assenza del turismo internazionale. Un po’ meglio andrà la montagna grazie anche agli impianti di risalita che hanno lavorato per garantire la sicurezza. Una meta, questa, scelta da quella porzione di turismo domestico che al momento non si è fatta scoraggiare dalle incertezze derivanti dalla variante Omicron e dagli eventuali provvedimenti che il governo adotterà per le prossime vacanze". Proprio per questo, il governo ha messo rapidamente su piatto risorse ulteriori. Secondo Confindustria Alberghi, infatti, è "un segnale positivo la sottoscrizione dell’accordo di Finanziamento Bei-Mef per sostenere Turismo e Rigenerazione Urbana in Italia nell’ambito delle risorse del Pnrr. Un ulteriore tassello che dimostra la messa in moto delle attività volte a costruire la concretezza del piano, consentendo di mettere a terra quegli strumenti utili alle imprese del nostro settore". (Rin)