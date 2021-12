Business news: Cina, Banca mondiale abbassa stime di crescita economica all'8 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca mondiale prevede che l'economia cinese si espanderà dell'8 per cento nel 2021, una revisione al ribasso rispetto all'8,5 stimato a giugno. In un rapporto, l'istituto di credito osserva come il mercato cinese abbia subito una progressiva contrazione nel corso dell'anno, passando da un'espansione del 18,3 per cento nel primo trimestre ad una crescita del 7,9 per cento nel secondo. I nuovi focolai epidemici e la "grave e prolungata" recessione del settore immobiliare vengono indicati tra le principali cause della previsione al ribasso, in quanto concreti fattori di rischio per la tenuta dell'economia nazionale a lungo termine. Gli sforzi del governo cinese per affrontare l'eccessiva pressione subita dalle imprese "dovrebbero essere mantenuti nel breve periodo", suggerisce la Banca mondiale, ricordando come il Paese stia contemporaneamente lavorando per incrementare la qualità dei processi produttivi nel medio termine. La Cina sta ridefinendo la propria economia all'insegna di una maggiore dipendenza da consumi e servizi, più ampi spazi per il settore privato e una minor dipendenza dalle emissioni di carbonio. Fattori definiti "tre sfide eccezionali" dall'istituzione finanziaria internazionale. (Cip)