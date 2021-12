Green Pass: furbate no vax per evitare la multa ma che portano alla denuncia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La multa per aver usato un mezzo pubblico senza il green pass finisce per trasformarsi in denuncia penale. È quanto emerge da una prima analisi dei dati sugli esiti dei controlli ai green pass a Roma ma anche in altre città dove le maglie delle verifiche del certificato verde sono diventati stringenti e i margini per tentare di eluderli sono minimi. Quando non basta più lo stratagemma del green pass “prestato”, quello che certifica la vaccinazione al covid fatta ad una persona diversa, si ricorre alla teatralità o alle scuse più disparate per evitare la multa finendo per rimediare anche una denuncia. In un paio di settimane, da quando il 6 dicembre è scattato l’obbligo del super green pass per poter accedere ai mezzi pubblici, le forze dell’ordine hanno accertato centinaia di infrazioni. E’ all’ingresso delle stazioni metro o alle fermate degli autobus di linea che a Roma si concentrano i controlli. (segue) (Rer)