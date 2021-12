Business news: produzione Nev in Cina in crescita del 170 per cento nei primi 11 mesi del 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione di veicoli a nuova energia (Nev) in Cina è aumentata del 170 per cento nei primi 11 mesi dell’anno, arrivando a 3 milioni di unità. Lo indicano i dati forniti dall’Associazione cinese dei produttori di automobili, secondo cui le vendite hanno raggiunto i 2,99 milioni di veicoli nel periodo in oggetto. I numeri classificano la Cina al primo posto per la produzione e vendita di Nev per sei anni consecutivi, periodo in cui le aziende hanno investito soprattutto incrementato le prestazioni tecniche dei veicoli. La densità energetica media di una singola cella è aumentata di 2,2 volte rispetto a quella del 2012, mentre il costo complessivo è diminuito dell'85 per cento. Inoltre, l'autonomia per le autovetture esclusivamente elettriche è salita a oltre 500 chilometri. Nei primi 11 mesi del 2021, la Cina si è dotata inoltre di 704.000 nuovi impianti di ricarica, un’espansione del 59,1 per cento su base annua. (Cip)