Business news: Cina, accordo su terre rare tra società Northern Rare Earth e China Rare Earth

- Le aziende cinesi Northern Rare Earth e China Rare Earth hanno firmato un accordo di cooperazione strategica in materia di estrazione, lavorazione e commercializzazione delle terre rare. Il patto, che non precisa dettagli e tempistiche della cooperazione, impegna le parti a intrattenere “una stretta comunicazione”, ad estendere la rete industriale congiunta nel settore e a sviluppare la collaborazione dal nord al sud della Cina. A seguito dell’annuncio, le azioni di China Rare Earth sono aumentate fino al 15 per cento nei primi scambi, mentre China Northern è salita del 4,5 per cento. (Cip)