America Latina: moderati in difficoltà alle urne nelle ultime elezioni presidenziali (2)

- Prima del Cile era stato il turno del Perù, che al ballottaggio delle elezioni presidenziali, lo scorso giugno, ha eletto il presidente Pedro Castillo, candidato con il partito della sinistra radicale Perù Libre. A sfidarlo c’era la figlia dell'ex dittatore Alberto Fujimori, la leader del partito conservatore Forza popolare, Keiko Fujimori. Un parlamento frammentato ha tuttavia costretto Castillo a stemperare la sua agenda radicale; scenario che potrebbe riproporsi in Cile, dove Boric avrà bisogno di allearsi con il centrosinistra per garantirsi la maggioranza in parlamento. Gli analisti sono ora concentrati sui due più importanti appuntamenti elettorali del prossimo anno, quando si rinnoveranno le presidenze di Colombia e Brasile. Secondo un sondaggio realizzato dalla società di indagini di mercato colombiana Invamer Gustavo Petro, ex guerrigliero e leader del partito di sinistra Colombia Humana, è in testa nelle intenzioni di voto in vista delle elezioni, in programma nel maggio 2022. Già sindaco di Bogotà, Gustavo Petro è stato negli anni '80 membro del gruppo guerrigliero M-19, poi confluito nel partito politico Alianza Democrática M-19. Il leder di sinistra è già stato candidato a due elezioni presidenziali, nel 2010 e nel 2018, quando perse al ballottaggio con il presidente in carica Ivan Duque. (segue) (Res)