Business news: Thailandia reintroduce quarantena obbligatoria per i visitatori

- La Thailandia ha deciso di reintrodurre la quarantena obbligatoria per i visitatori stranieri a partire dal 21 dicembre. Lo ha annunciato la vice portavoce del governo, Rachada Dhanadirek, spiegando che a partire dal 21 dicembre per i viaggiatori non sarà più possibile usufruire del programma “Test and go”. I visitatori in ingresso nel Paese dovranno necessariamente sottoporsi a un periodo di quarantena in hotel che va dai sette ai dieci giorni. Il governo ha anche deciso di sospendere il programma “sandbox”, che consente ai visitatori di muoversi liberamente all’interno di specifici siti turistici, con l’eccezione dell’isola di Phuket. L’annuncio giunge dopo che il giorno prima la Thailandia ha registrato il suo primo caso di contagio da Covid-19 legato alla variante Omicron, scoperta a fine novembre in Sudafrica. Proprio a novembre il Paese aveva riaperto i propri confini ai visitatori stranieri dopo un periodo di dure restrizioni durato per 18 mesi che ha contribuito al crollo del settore turistico, una delle voci fondamentali per l’economia nazionale. (Fim)