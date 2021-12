Business news: Indonesia, al via realizzazione nuova zona industriale nel Borneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Indonesia ha avviato in settimana i lavori per la costruzione di una nuova zona industriale nell’isola del Borneo, nella quale dovrebbero essere prodotti semiconduttori, batterie agli ioni di litio, pannelli solari e alluminio. Alla cerimonia ha preso parte il presidente Joko Widodo. “La trasformazione economica dell’Indonesia inizia qui, dove gestiremo le nostre risorse naturali per creare molti posti di lavoro”, ha affermato nell’occasione il capo dello Stato. La zona industriale sorgerà nella provincia del Kalimantan settentrionale e si estenderà su un terreno di 30 mila ettari, con investimenti da Cina ed Emirati Arabi Uniti. Tutti gli impianti saranno alimentati da una centrale idroelettrica che verrà realizzata con un investimento di oltre 12 miliardi di dollari, mentre un miliardo di dollari sarà destinato alla realizzazione di un porto, come reso noto dal ministro degli Affari marittimi Luhut Pandjaitan. (Inn)