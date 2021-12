Business news: il Kirghizistan si dice “aperto” a soluzione negoziata con l’operatore canadese Centerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kirghizistan è “aperto” a una soluzione negoziata con la compagnia mineraria canadese Centerra, cui il governo ha sottratto lo scorso anno la gestione della grande miniera d’oro di Kumtor denunciando “affari di corruzioni” e altre violazioni. Lo ha dichiarato il vice primo ministro Edil Baisalov, aggiungendo tuttavia che le autorità “continueranno a indagare sulle prove di corruzione che coinvolgono Centerra sin dal 2004”. L’azienda, da parte sua, ha sempre negato ogni accusa e ha definito l’inchiesta una scusa per giustificare la nazionalizzazione della miniera. Lo scorso settembre la compagnia ha anche sottolineato come, a seguito del sequestro, le autorità kirghise non siano riuscite a garantire la sicurezza della miniera e delle sue infrastrutture rispetto ad alluvioni e altre minacce. La miniera di Kumtor riveste un ruolo di particolare rilevanza per l’economia del Kirghizistan, ancora basata in gran parte sul settore agricolo (nel 2020 l’attività estrattiva rappresentava il 12,5 per cento del prodotto interno lordo nazionale). (Res)