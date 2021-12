Green Pass: furbate no vax per evitare la multa ma che portano alla denuncia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ci è capitato – dice l’agente - di denunciare un uomo che se ne andava in giro convinto di essere uscito dalla quarantena perché aveva fatto, invece del secondo test molecolare, uno allergenico la cui negatività non basta per uscire dall’isolamento. Ha quindi rimediato una denuncia per la violazione della quarantena ed è stato sottoposto nuovamente a isolamento”. I motivi di denuncia, inoltre, possono essere diversi, così come è avvenuto in due locali in zona Appia dove un uomo, per confermare che il green pass che mostrava agli agenti fosse il proprio, ha mostrato anche documenti di riconoscimento falsi rimediando, oltre alla multa, anche la denuncia per sostituzione di persona. Oppure, come il caso di una donna controllata in un locale sulla stessa via Appia, la quale, al controllo, ha mostrato un green pass scaduto. Di fronte alla prospettiva della multa, ha iniziato a insultare e aggredire gli agenti rimediando, oltre alla multa stessa, anche una denuncia per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. (Rer)