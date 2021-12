Business news: Africa, Afdb approva stanzia 10,5 milioni di euro per sviluppo Janngo Start-Up Fund

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di amministrazione della Banca africana di sviluppo (Afdb) ha approvato un pool di investimenti azionari di 10,5 milioni di euro in vista della prima chiusura del Janngo Start-Up Fund, un fondo di start-up tecnologico panafricano. I fondi riuniti, afferma Afdb in una nota, comprendono 7 milioni di euro forniti dalla Banca e un contributo di 3,5 milioni di euro dall'Unione europea e dall'Organizzazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico. Il Janngo Start-Up Fund, gestito da Janngo Capital, costruisce, cresce e investe in start-up tecnologiche con modelli di business comprovati e impatto sociale inclusivo. Le sue aree di interesse comprendono l'agroindustria, i servizi finanziari, l'energia, l'istruzione e la sanità, principalmente nell'Africa occidentale francofona. Il Fondo punta a migliorare il settore privato implementando modelli di business basati sulla tecnologia per le piccole e medie imprese che rispondono alle esigenze delle popolazioni svantaggiate e a creare significative opportunità di lavoro per i giovani e le donne e migliorare la qualità della vita degli africani. (Res)