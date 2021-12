Business news: Cina, produzione batterie per veicoli sale del 121,8 per cento a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’industria del trasporto sostenibile ha conseguito nuovo slancio in Cina, dove la produzione di accumulatori per veicoli a nuova energia (Nev) ha registrato un aumento del 121,8 per cento annuo a 28,2 gigawattora nel mese di novembre. L’Associazione cinese dei produttori di automobili ha annunciato un raddoppio delle vendite nel settore rispetto al 2020, raggiungendo circa 450 mila unità. Tra le tipologie di batterie ricaricabili, la Cina ha scelto di puntare tra gli altri su accumulatori litio-ferro-fosfato, la cui produzione è balzata del 229,2 per cento a 17,8 gigawattora a novembre. In crescita anche la produzione di batterie al litio ternarie, aumentata del 42,6 per cento su base annua a 10,4 gigawattora. (Cip)