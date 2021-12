Business news: ministero Industria, Cina concederà diritti su terre rare in modo "ordinato"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina regolerà il comparto delle terre rare concedendo i diritti di esplorazione ed estrazione in modo appropriato e "ordinato". È quanto riferito dal ministero dell'Industria Chang Guowu, citato dalla testata "Shanghai Securities News". Il funzionario ritiene che il Paese "debba non solo migliorare ulteriormente la gestione complessiva delle terre rare e disciplinare l'uso dei minerali importati", ma espandersi ulteriormente nel settore esplorando nuovi siti estrattivi, tra cui la miniera di Bayan Obo nella regione della Mongolia interna. Con circa il 60 per cento della capacità produttiva mondiale, la Cina detiene il monopolio delle terre rare, un prezioso gruppo di 17 minerali utilizzati nell'elettronica di consumo e nelle attrezzature militari. Nel 2021, la quota di estrazione nazionale ha toccato il record di 168 mila tonnellate. (Cip)