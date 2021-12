America Latina: moderati in difficoltà alle urne nelle ultime elezioni presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal Perù al Cile i maggiori appuntamenti elettorali tenuti quest’anno in America Latina hanno visto la sconfitta delle forze moderate di destra e di sinistra e una crescente polarizzazione del voto in favore degli esponenti più radicali dello spettro politico. Uno scenario che potrebbe riproporsi in vista degli appuntamenti elettorali del prossimo anno, primi tra tutti le elezioni presidenziali in Colombia e Brasile. Le ultime elezioni tenute nella regione, quelle cilene, hanno visto contrapporsi un apologeta di Pinochet, l’ultraconservatore José Antonio Kast, e l’ex leader studentesco Gabriel Boric, giovane esponente della stagione di proteste sociali che ha animato il Cile, sfociata nella nascita dell’assemblea costituente chiamata a redigere la costituzione che sostituirà quella in vigore dai tempi della dittatura. “In Cile possiamo osservare quello che è oggi un trend strutturato in America Latina: il completo sgretolamento dei partiti politici con qualsiasi tipo di opzione centrista moderata", ha detto parlando al “Washington Post” Michael Shifter, presidente del think tank Inter-American Dialogue. (segue) (Res)