America Latina: moderati in difficoltà alle urne nelle ultime elezioni presidenziali (3)

- La sinistra potrebbe tornare a governare anche in Brasile, dove si andrà a votare per le elezioni generali a ottobre 2022. Secondo un sondaggio condotto dall’Istituto brasiliano Ipec l’ex presidente brasiliano Luis Inácio 'Lula' da Silva vincerebbe il primo turno delle elezioni presidenziali con il 48 per cento dei voti. Il presidente in carica, Jair Bolsonaro, arriverebbe secondo con il 21 per cento dei voti. Secondo quanto scrive il “New York Times” a penalizzare Bolsonaro potrebbe essere soprattutto l’aumento vertiginoso dell’inflazione che si registra nel Paese, dove negli ultimi sei mesi la moneta locale ha perso circa il dieci per cento del suo valore rispetto al dollaro. In America Latina la pandemia di Covid-19 ha colpito con grande forza una regione che già cresceva poco, ha spiegato ad “Agenzia Nova” Davide Serraino, analista Paesi e settori – America Latina di Sace, commentando l’esito delle elezioni in Perù. “Nello scorso decennio l’America latina è cresciuta a un tasso medio annuo del 2 per cento; è la regione che è cresciuta meno tra le regioni emergenti, soprattutto dopo al fine nel boom delle commodities nella metà dello scorso decennio”, spiega l’esperto. Questo, aggiunge, comporta “sempre più difficoltà per i governi in carica di rispondere alle necessità dei cittadini” e, di conseguenza, “la difficoltà per chi è al potere in America latina di farsi riconfermare”. (Res)