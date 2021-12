Natale: le spese alimentari crescono e spingono l'economia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda i prodotti più presenti sulle tavole - riferisce Coldiretti -, lo spumante si conferma come il prodotto immancabile per otto italiani su dieci (84 per cento), mentre il panettone con il 77 per cento batte di misura nelle preferenze il pandoro fermo al 69 per cento ma entrambi consumati spesso in abbinamento a dolci locali che vengono fatti in casa in quasi la metà delle famiglie (47 per cento). Con le specialità enogastronomiche tra i regali più gettonati del Natale 2020, le tavole si arricchiscono soprattutto dei prodotti regionali tipici della ricorrenza, come il panone di Natale in Emilia Romagna, u piccilatiedd in Basilicata, il panpepato in Umbria, la pizza di Franz nel Molise, lu rintrocilio in Abruzzo, le pabassinas con sa sapa in Sardegna, la carbonata con polenta in Valle D'Aosta, il pangiallo nel Lazio, le carteddate in Puglia, i canederli in Trentino, la brovada e muset con polenta in Friuli, i quazunìelli in Calabria, il pandolce in Liguria, la pizza de Nata' nelle Marche, i buccellati in Sicilia, il brodo di cappone in tazza in Toscana e l'insalata di rinforzo in Campania. Secondo un'indagine Coldiretti/Ixè sull’andamento dello shopping in vista del Natale, inoltre, sono 2,4 milioni gli italiani che quest’anno hanno atteso gli ultimi tre giorni per acquistare i regali per se stessi o per gli altri da mettere sotto l’albero. (segue) (Rin)