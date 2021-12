Business news: Cina, imprese statali generano utili netti per 275 miliardi di dollari nei primi 11 mesi del 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le imprese statali della Cina hanno registrato una robusta crescita nei primi 11 mesi dell’anno, incassando utili netti per 274,94 miliardi di dollari. Lo riferisce la Commissione di vigilanza e amministrazione dei beni di proprietà statale (Sasac), che attesta un chiaro aumento della redditività soprattutto alle imprese petrolchimiche, siderurgiche e carbonifere. La percentuale degli utili reinvestita in ricerca e sviluppo è aumentata di 0,1 punti rispetto al 2020, attestandosi al 2,3 per cento da gennaio a novembre. In crescita anche i profitti ricollocati nelle industrie emergenti, che hanno beneficiato di 113,99 miliardi di dollari. Alla fine di novembre, il rapporto debito/attività delle imprese di Stato era del 65,1 per cento. (Cip)