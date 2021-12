Business news: Vietnam, dal 2022 solo 3 giorni di isolamento per viaggiatori vaccinati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del Vietnam potrebbero presto accorciare da sette a tre giorni il periodo di isolamento previsto per i viaggiatori che arrivano nel Paese. Lo riferisce il quotidiano “VnExpress”, secondo cui il provvedimento entrerebbe in vigore dal primo gennaio del 2022 e riguarderebbe solo le persone che sono pienamente vaccinate o che sono guarite dal Covid-19. I viaggiatori dovranno anche mostrare un test Covid negativo effettuato entro 72 ore dal volo e installare sul proprio smartphone un’app per il tracciamento dei contagi. Un altro test verrebbe effettuato dopo i tre giorni di isolamento: se il visitatore è negativo sarà libero di muoversi nel Paese, altrimenti dovrà restare in isolamento per altri 11 giorni. Attualmente i provvedimenti in vigore prevedono per i viaggiatori in entrata l’obbligo di sette giorni di quarantena in un hotel o in altra struttura predisposta dal governo, con test effettuati il terzo e il settimo giorno. Tali disposizioni resterebbero valide per i viaggiatori non vaccinati a partire dal 2022. A partire dal prossimo anno, peraltro, il governo vietnamita ha concesso il via libera alla ripresa dei voli commerciali da e verso nove destinazioni, tra cui Singapore, Bangkok, Phnom Penh, Vientiane, Tokyo, Seul e Taipei. Altri collegamenti dovrebbero essere ripristinati con Cina e Stati Uniti. (Fim)