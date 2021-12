Business news: premier India Modi incontra ministri Esteri Asia centrale, puntare su interconnessione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’India attribuisce grande importanza alle relazioni con i cinque Paesi dell’Asia centrale, e la chiave per rafforzare la cooperazione economica con la regione è la “connettività”. Lo ha dichiarato il premier indiano Narendra Modi in occasione della terza edizione del Dialogo India-Asia centrale, al quale hanno preso parte i ministri degli Esteri di Kazakhstan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan. Per l’India hanno partecipato anche il capo della diplomazia Subrahmanyam Jaishankar e il consigliere alla Sicurezza nazionale Ajit Doval. Nel suo intervento, scrive il quotidiano “Hindustan Times”, Modi ha sottolineato l’importanza che l’India attribuisce alle sue relazioni di lunga data con i Paesi dell’Asia centrale, che fanno parte di un “vicinato esteso”. Il capo del governo di Nuova Delhi ha anche evidenziato il potenziale della cooperazione economica tra le due parti e il ruolo della connettività in questo scenario. (Inn)