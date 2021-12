Business news: Nigeria, governo introduce token digitali per criptovaluta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Nigeria ha introdotto una serie di token digitali per agevolare l'utilizzo dell'e-naira, la criptovaluta adottata da Abuja. Lo ha annunciato il ministro delle Comunicazioni e dell'Economia digitale, Isa Pantami, parlando in occasione di un seminario di settore sulle soluzioni per la gestione dell'identità personale. In dichiarazioni citate dal "Daily Nigerian", Pantami ha sottolineato che il governo nigeriano ha adottato questa soluzione per garantire la privacy delle informazioni personali dei cittadini durante le transazioni di verifica. (Res)