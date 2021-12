Business news: Zambia, governo prevede accordo su ristrutturazione del debito entro la metà del 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dello Zambia prevede di concordare un piano di ristrutturazione del debito con i suoi creditori intorno alla metà del prossimo anno dopo aver raggiunto un'intesa preliminare per un programma con il Fondo monetario internazionale (Fmi). Lo ha dichiarato il ministro delle Finanze, Situmbeko Musokotwane, intervenendo in parlamento prima dell'approvazione del bilancio nazionale 2022. "Ci aspettiamo che, se tutto va bene, dovremmo avere un accordo con i creditori a metà del prossimo anno", ha detto Musokotwane. Alla fine dello scorso anno lo Zambia - secondo maggiore produttore di rame in Africa - è diventato il primo Paese africano ad essere inadempiente sul proprio debito sovrano, accumulando un debito internazionale di oltre 12 miliardi di dollari la cui gestione si è aggravata durante la pandemia di Covid-19. Il debito estero dello Zambia comprende circa 3 miliardi di dollari in Eurobond, 3,5 miliardi di dollari di debito bilaterale, 2,1 miliardi di dollari dovuti ad agenzie multilaterali e 2,9 miliardi di dollari di debiti delle banche commerciali. (Res)