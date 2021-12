Business news: Etiopia, governo sospende gara per concessione seconda licenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Etiopia ha sospeso la gara per la concessione di una seconda licenza per le telecomunicazioni riprogrammandola nel "prossimo futuro". Lo ha annunciato il servizio di comunicazione dell'esecutivo di Addis Aveva. Lo scorso giugno l'Autorità etiope per le comunicazioni e la Global Partnership for Ethiopia hanno firmato l'accordo di licenza per le telecomunicazioni alla presenza del primo ministro Abiy Ahmed e del presidente del Kenya, Uhuru Kenyatta. L'accordo, come riferisce l'agenzia di stampa "Ena", è stato firmato dal direttore generale dell'Autorità etiope per le comunicazioni, Balcha Reba, e dai rappresentanti della Global Partnership for Ethiopia (consorzio formato dalla keniota Safaricom, la sudafricana Vodacom e la giapponese Sumitomo). La cerimonia della firma segna la conclusione di un processo storico di liberalizzazione dell'economia digitale etiope, processo avviato nel 2018 quando l'allora neopremier Ahmed annunciò l'impegno di liberalizzare il settore delle telecomunicazioni e di aprirlo agli investimenti privati sia nazionali che esteri. (Res)