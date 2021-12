Natale: le spese alimentari crescono e spingono l'economia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con gli annunci di una nuova stretta - sottolinea infatti Coldiretti - e misure per frenare la pandemia, soprattutto in relazione a feste e grandi eventi, è scattata la corsa al regalo enogastronomico, con l’acquisto di cibi e bevande da consumare in un Natale più “casalingo del previsto”. Molto ricercati i cesti di prodotti, tanto che se ne regaleranno ben 10,7 milioni, con un balzo del +24 per cento rispetto allo scorso anno, a conferma di una tendenza al regalo utile. La spesa media sarà di 206 euro a famiglia, in aumento del 17 per cento rispetto all’anno precedente, profondamente condizionato dal lockdown e dalle misure di restrizione, ma superiore anche alla media degli ultimi cinque anni prima della pandemia. Il 41 per cento di chi farà regali conterrà il budget sotto la soglia dei cento euro, mentre il 26 per cento arriverà fino a 200 euro - sostiene Coldiretti - e un altro 15 per cento si spingerà a 300 euro. Ma c’è anche un 10 per cento che spenderà tra 300 e 500 euro, un 4 per cento che arriverà a mille e una ristrettissima minoranza dell’1 per cento che supererà i 2 mila euro. (segue) (Rin)