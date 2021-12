Business news: Commissione Ue, oltre 300 milioni di euro a Polonia Ungheria e Martinica con React-Eu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione ha fornito 314,35 milioni di euro a Polonia, Ungheria e Martinica nell'ambito del sostegno alla ripresa della coesione e dei territori europei (React-Eu) a seguito della modifica di tre programmi operativi (Po) del Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) e del una modifica del Fondo sociale europeo (Fse). "In Polonia, 65,15 milioni di euro sono destinati alla Slesia e alla Bassa Slesia per migliorare la qualità e l'accessibilità dei servizi sanitari nella lotta alla pandemia di coronavirus, nonché i servizi medici specializzati contro il cancro e i disturbi mentali in due ospedali. Questi fondi saranno utilizzati anche per ridurre l'inquinamento atmosferico, sostenere l'uso di fonti energetiche rinnovabili e migliorare l'efficienza energetica degli edifici pubblici. Aiuteranno inoltre a mantenere la competitività delle Pmi e l'occupazione nelle aziende colpite dalla pandemia", ha spiegato la Commissione. "In Ungheria, 219,2 milioni di euro vengono aggiunti al programma operativo 'Ambiente ed efficienza energetica' per sostenere una ripresa ecologica e resiliente dopo la pandemia attraverso la ristrutturazione degli edifici pubblici e la produzione di energia rinnovabile. Questi fondi aumenteranno anche la capacità nei settori della sicurezza dell'approvvigionamento, della prevenzione delle inondazioni, della gestione sostenibile delle risorse idriche e dello sviluppo di infrastrutture ecologiche di qualità a Budapest", ha continuato la Commissione. "La regione ultraperiferica francese della Martinica riceve altri 30 milioni di euro con la modifica del suo Po Fse per finanziare azioni a favore delle persone in cerca di lavoro (in particolare donne, giovani e anziani) e degli alunni con difficoltà di apprendimento che sono stati colpiti dal coronavirus crisi. Il finanziamento aiuterà anche a mantenere l'occupazione nelle piccole imprese e a migliorare la mobilità del lavoro. Saranno sviluppate nuove iniziative con i datori di lavoro a livello locale, nonché nuove misure di sostegno per combattere l'esclusione e le disuguaglianze", ha concluso la Commissione. (Beb)