Nord Africa: fine anno di tumulti tra caos in Libia, crisi in Tunisia e tensioni Algeria-Marocco (3)

- L’Algeria, da parte sua, ha visto consolidare la leadership del presidente Abdelmadjid Tebboune, promotore di una nuova politica estera “più assertiva”, intervenendo in maniera diretta a sostegno della Tunisia, ma soprattutto rompendo le relazioni diplomatiche con il Marocco e congelando i rapporti con la Francia. Le relazioni con Parigi sono precipitate dopo che il presidente francese Emmanuel Macron ha criticato una "storia ufficiale totalmente riscritta" da Algeri, dove vige un sistema "politico militare" basato sull’odio contro la Francia. Dopo le dichiarazioni del presidente francese, l'Algeria ha richiamato il suo ambasciatore a Parigi e ha chiuso il suo spazio aereo agli aerei militari francesi. In estate, inoltre, Algeri ha interrotto ogni rapporto con i suoi vicini occidentali, dopo i presunti “atti ostili alla sovranità e all'unità” della Repubblica nordafricana, come denunciato dal ministro degli Esteri algerino, Ramtane Lamamra. Atti ostili cominciati con lo spionaggio di migliaia di personalità algerine con il software israeliano Pegasus, proseguiti con il presunto appoggio di Rabat ai gruppi separatisti della Cabilia e culminati il primo novembre, nella Giornata dell’indipendenza d’Algeria, con l’uccisione di tre autotrasportatori algerini in un raid aereo compiuto dalle Forze armate reali marocchine con droni israeliani. Questa, almeno, è la versione della presidenza dell’Algeria, che ha apertamente accusato il Marocco di aver “vigliaccamente assassinato “in un “barbaro bombardamento” i tre autisti algerini. Accuse liquidate con poche parole da Mustapha Baitas, portavoce ufficiale del governo a marocchino: "Il Marocco adotta i principi del buon vicinato con tutti”. (segue) (Res)