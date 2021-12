Business news: Egitto, saudita Extra aprirà filiale nel Paese, investimenti per oltre 50 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società per l'elettronica saudita Extra creerà una consociata interamente controllata in Egitto, con un investimento diretto iniziale pari un miliardo di sterline egiziane (circa 56 milioni di euro). Lo ha annunciato la società, sottolineando che la nuova struttura sarà la sua prima al di fuori della regione del Consiglio di cooperazione del Golfo. L'investimento sarà finanziato attraverso flussi di cassa interni e prestiti. L'azienda ha 18 anni di esperienza nel settore dell'elettronica di consumo. L'Arabia Saudita è il secondo investitore in Egitto, con investimenti che superano i 6 miliardi di dollari distribuiti su più di 500 progetti di investimento, secondo i dati del ministero del Commercio e degli Investimenti egiziano. L'afflusso di investimenti diretti esteri (Ide) in Egitto ha registrato 5,9 miliardi di dollari nel 2020, pari al 14,5 per cento dei 40,5 miliardi di dollari investiti nella regione, secondo un recente rapporto pubblicato da Arab Investment and Export Credit Guarantee Corporation's Investment. (Cae)