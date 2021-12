Business news: Oman, Fitch migliora l’outlook da negativo a stabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia Fitch Ratings ha rivisto l’outlook dell’Oman che è passato da negativo a stabile in seguito al miglioramento del saldo di bilancio. Lo riferisce il quotidiano “The National”. L’agenzia ha anche confermato il rating BB- per il Paese che indica un’elevata vulnerabilità. La revisione delle prospettive dell'Oman è stata guidata dall'aumento dei prezzi del petrolio e dalle riforme fiscali attuate dalle autorità. Sulla base degli ultimi dati, le entrate determinate dagli idrocarburi sono cresciute di un terzo, trainate in gran parte da un aumento del 28 per cento del prezzo medio del petrolio omanita. (Res)