Milano: Sinigallia (Progetto Arca), Natale duro per gli homeless e dal 2022 potrebbero finire per strada anche le famiglie (2)

- "L'anno scorso – ha ricordato il presidente di Progetto Arca - c'erano ancora molti esercizi chiusi, con molte unità di strada che non erano ancora attive e le mense per i poveri che erano chiuse o davano solo il sacchetto con generi a lunga conservazione". Certo, ha convenuto Sinigallia, rispetto alle festività di dicembre 2020, le prossime giornate saranno decisamente meno all'insegna della chiusura totale, ma per chi vive in strada è comunque dura. "La guardia non va abbassata, e occorre non smettere di portare calore a chi passerà le feste al freddo del dicembre milanese". Proprio parlando di persone senza fissa dimora, in questi giorni ha generato scalpore e polemiche lo sgombero avvenuto giovedì 16 dicembre nel tunnel di via Ferrante Aporti. "Spostare i senzatetto non serve – ha sottolineato Sinigallia - se non si affronta la questione per intero. Il senzatetto, se non è nel giardinetto davanti alla stazione, si sposterà davanti al memoriale, sotto i tunnel o in altri luoghi". Vanno presi, insomma, provvedimenti di altro tipo, che agiscano sull'insieme di una problematica complessa e difficilmente risolvibile in poche semplici mosse. Questo lavoro, ha però assicurato Sinigallia, il Comune di Milano lo sta svolgendo, anche con il supporto di Progetto Arca, così da fornire alternative a chi decide di non rivolgersi ai dormitori. Il capoluogo lombardo, ha sottolineato il presidente di Fondazione Arca, è d'altro canto una delle città più attrezzate e che già meglio rispondono alle esigenze di chi è privo di fissa dimora. (segue) (Rem)