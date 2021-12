Milano: Sinigallia (Progetto Arca), Natale duro per gli homeless e dal 2022 potrebbero finire per strada anche le famiglie (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per esempio – ha evidenziato Sinigallia -, basti pensare che Napoli ha circa 350 posti letto, contro i 2700 di Milano. È vero che Milano è più grande, ma ha anche dieci volte più risorse e posti letto, frutto di 15 anni di lavoro sui senza dimora in maniera continuativa, senza dimenticare una rete di volontariato importante con molti luoghi per i senzatetto durante il piano freddo gestiti da volontari". Attualmente, i senzatetto monitorati da Progetto Arca sono circa 660 ma, ha spiegato Sinigallia, "ci sono sicuramente persone che sfuggono a queste rilevazioni", e il numero è quindi maggiore. Altro elemento da considerare, e che il presidente di Progetto Arca ha sottolineato, è quello relativo al ricambio di persone che fanno questo tipo di vita. "Per fortuna – afferma infatti Sinigallia – molti escono da questa condizione e si integrano. Quelli che rileviamo essere sempre in strada, anno dopo anno, sono circa il 20 o 30 per cento del totale". Se poi è facile pensare che la pandemia abbia aumentato a dismisura il numero di senzatetto, Sinigallia ha assicurato che, almeno a Milano, questo non è successo, o almeno non in larga misura. Il vero aumento, però, è atteso per i prossimi anni. "Con lo sblocco degli sfratti esecutivi e dei licenziamenti – ha evidenziato il presidente di Progetto Arca – prevediamo un aumento maggiore di quello del 10 per cento che magari si può osservare ora. Ci aspettiamo, già nei prossimi mesi, che arrivino famiglie che sono state sfrattate". Un cambio, insomma, della demografia dei senzatetto, oltre che del numero, che è stato fino a ora scongiurato ma potrebbe arrivare già dall'inizio del 2022. Proprio in questi giorni, in fine, il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha annunciato che passerà il Natale assieme all'associazione Opera San Francesco, servendo a tavola i meno fortunati. Un gesto dal forte connotato simbolico che, ha sottolineato Sinigallia, "accende un riflettore su una situazione da prendere in mano". Questo al netto del fatto che, come ha ricordato il presidente di Progetto Arca, "Il sindaco Sala è sempre stato così, non è il primo gesto di questo tipo da parte sua. Fa parte della sua personalità e del suo modo di vivere la politica". (Rem)