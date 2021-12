Nord Africa: fine anno di tumulti tra caos in Libia, crisi in Tunisia e tensioni Algeria-Marocco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal Marocco alla Libia, passando per Algeria, Tunisia, la fine dell’anno dall’altra parte del Mediterraneo è tutt’altro che serena. Con l’eccezione dell’Egitto, tutti i Paesi arabi rivieraschi stanno attraversando, per un motivo per l’altro, un periodo di tensione. A preoccupare maggiormente è la situazione in Libia, dove il rinvio delle elezioni del 24 dicembre ha fatto ripiombare l’ex Jamahiriya di Muammar Gheddafi nell’instabilità, dopo alcuni mesi di calma relativa. Il mandato del Governo di unità nazionale guidato dal premier Abdulhamid Dabaiba, imprenditore della città-Stato di Misurata favorito nei sondaggi di opinione, è ormai scaduto e nel momento in cui scriviamo non è chiaro cosa accadrà. Il cessate il fuoco tiene, ma le forze e i mercenari stranieri dispiegati da Turchia e Russia hanno ancora i loro stivali ben piantati nella sabbia del deserto libico. I pozzi petroliferi e del gas della Libia sud-occidentale sono stati chiusi, così come le raffinerie della Tripolitania. Il vuoto istituzionale aumenta, quindi, la leva ricattatoria delle milizie abituate a usare il gas, il petrolio e i migranti per guadagni politici, territoriali o economici. Nessuno degli attori internazionali coinvolti ha interesse a una nuova guerra, ma il mantenimento dello status quo appare ormai insostenibile. (segue) (Res)