Business news: Emirati-Giordania, accordo per sviluppo turismo e logistica ad Aqaba

- Abu Dhabi Ports Group (Ad Ports Group), uno dei principali operatori emiratini del commercio e della logistica, ha firmato un accordo con Aqaba Development Corporation (Adc) per la creazione di un terminal crocierea Marsa Zayed, ad Aqaba, in Giordania. Lo riferisce l'agenzia di stampa emiratina "Wam". Sarà la prima struttura ad essere sviluppata da AD Ports Group nel Regno hascemita di Giordania e la sua prima struttura da crociera al di fuori degli Emirati Arabi Uniti. Il nuovo terminal fungerà da accesso nel porto di Aqaba che riceverà i passeggeri delle navi da crociera che visitano il Mar Rosso, oltre a rappresentare una grande attrazione per i residenti di Aqaba con una vasta gamma di servizi turistici, commerciali e di intrattenimento. Inoltre, Ad Ports Group, attraverso la sua società informatica, Maqta Gateway, gestirà l'attuazione di un avanzato Ports Community System (PCS), che supervisionerà la comunicazione tra i porti di Aqaba e gli operatori dei seguenti terminali: Autorità della zona economica speciale di Aqaba (Aseza), Adc, Commissione marittima giordana, dogane, servizi di sostegno e collegamenti via terra per il porto di Aqaba. L'accordo è stato firmato durante una visita ad Abu Dhabi di una delegazione guidata da Nayef Ahmad Bakheet Altheeb, commissario capo dell'Autorità della zona economica speciale di Aqaba. (Res)