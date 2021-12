Business news: Trasporto aereo, Tunisair riceve un nuovo aereo Airbus 320neo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea di bandiera tunisina Tunisair ha ricevuto il 23 dicembre un nuovo Airbus 320neo. Lo riferisce l'emittente radiofonica "Mosaique Fm”, precisando che il velivolo è uno dei nuovi cinque aeromobili ordinati dalla compagnia di bandiera tunisina. Il ministro dei Trasporti, Rabii Al Majidi, ha spiegato all'emittente tunisina che l'aereo è caratterizzato da molte peculiarità, come il risparmio di circa il 20 per cento di carburante e la capacità di ospitare un carico maggiore e potrà contribuire a migliorare i servizi forniti e a ridurre le spese di manutenzione. La compagnia tunisina, aveva firmato lo scorso 28 ottobre un contratto con Airbus per la dotazione di nuovi aeromobili Airbus 320neo, nell’ambito del rinnovamento della flotta del vettore nazionale in base ad uno specifico programma. (Tut)