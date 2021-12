Milano: Sinigallia (Progetto Arca), Natale duro per gli homeless e dal 2022 potrebbero finire per strada anche le famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un Natale passato in strada, restrizioni e serrate o meno, resta un Natale passato in strada. E il prossimo anno, al tradizionale “popolo della strada” potrebbero aggiungersi anche le famiglie, uomini donne e bambini che verranno investiti dallo sblocco degli sfratti esecutivi e dei licenziamenti. Mentre la pandemia sembra dare un nuovo "colpo di coda" e l'Italia celebra le feste con la preoccupazione del cambiamento di "fascia" e le conseguenze di nuove restrizioni, c'è un popolo di "invisibili" per il quale il termine "lockdown" ha un significato tutto particolare. Sono i senzatetto, che non hanno una casa in cui rinchiudersi in caso di recrudescenza della pandemia, ma che, le chiusure di tutti i servizi le hanno comunque provate sulla propria pelle. Alberto Sinigallia, presidente di Fondazione Progetto Arca, ha spiegato ad "Agenzia Nova" come sarà quest'anno il periodo natalizio per i senzatetto di Milano, a cui in questi giorni la Onlus ha già offerto 700 cene itineranti e 500 power bank per tenere carichi i cellulari anche nei momenti in cui tutti gli esercizi commerciali chiudono. Ma racconta anche come è stato il Natale del 2020 e le preoccupazioni per i prossimi anni. (segue) (Rem)