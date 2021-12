Business news: Algeria, allarme degli economisti, alto rischio d'inflazione alle stelle nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di inflazione in Algeria si è attestato in media al 9,2 per cento nell'ottobre 2021 e nel 2022 “proseguirà il trend al rialzo”, con il rischio concreto di arrivare in doppia cifra. Lo ha detto l'economista Mohamed Acir, citato dal sito web d’informazione “Tsa Algerie”. Con un'economia dipendente dagli idrocarburi e dalle importazioni, l'Algeria subirà l'inflazione globale che colpisce in particolare le materie prime e il trasporto marittimo. “Il trend inflazionistico è rialzista. Continuerà nel 2022 anche con il ritorno della crescita economica, perché le determinanti dell'inflazione sono legate al commercio internazionale. La nostra economia è fortemente dipendente dal commercio estero, sia delle materie prime - che sono aumentate - sia del trasporto merci e della logistica. Il costo del trasporto internazionale è raddoppiato. Tutto questo oltre alle materie prime, i cui costi sono aumentati”, ha detto Acir. Gli algerini dovrebbero aspettarsi un'economia fortemente dipendente dal commercio estero nel 2022. “Il governatore della Banca d'Algeria è stato chiaro nella sua dichiarazione: ha detto che l'inflazione, attualmente, non è di origine monetaria, anche se abbiamo comunque osservato un aumento della massa monetaria a 19.000 miliardi dinari. Tuttavia, questo aumento non è giustificato da una crescita economica della produzione nazionale”, ha aggiunto l’economista. Per il 2022, in assenza di una buona ripresa del settore agricolo, “ci sarà un'inflazione a due cifre, mentre il resto sarà importato sotto forma di prodotti finiti o materie prime”, ha detto ancora Acir. “Senza contare che con l'abolizione dei sussidi generalizzati, l'inflazione aumenterà. Finora sono stati proprio i prodotti agevolati a far scendere il tasso di inflazione: in questo caso cereali, latte, energia, eccetera”. Secondo l’esperto, l'inflazione è ormai globale e l’Algeria ha ancora una bassa capacità di resilienza. “Ecco perché subiremo l'inflazione globale nel 2022 e persino nel 2023. Purtroppo, a soffrire saranno i consumatori, non appena le aziende aumenteranno i loro prezzi alla vendita. (…) Dobbiamo aggiungere anche la svalutazione del dinaro rispetto al dollaro, che aggraverà ulteriormente i rincari”, ha concluso Acir. (Ala)