Africa: la campagna di vaccinazione non decolla, solo l’8 per cento della popolazione è immunizzata (4)

- Al termine della riunione, i partecipanti hanno concordato due potenziali percorsi per l'autorizzazione all'uso di emergenza dei vaccini nel continente: l’utilizzo e il rafforzamento dell'Africa Medicines Regulatory Harmonization (Amrh) come meccanismo per autorizzare la produzione di vaccini in Africa, in attesa della piena operatività dell'Agenzia africana per i medicinali (Ama); la creazione di una rete di autorità nazionali di regolamentazione di Paesi africani con l'intento di produrre vaccini utilizzando la struttura Partnerships for Africa Vaccine Manufacturing (Pavm); il rafforzamento della cooperazione con il segretariato dell’Area di libero scambio continentale africana (AfCfta) per supportare la produzione e il commercio intra-africano di vaccini e di prodotti farmaceutici contro il Covid-19 attraverso un appropriato quadro di proprietà intellettuale. La nuova sfida che la pandemia di Covid-19 sottopone a livello globale appare al momento quella della logistica, nella ricerca di investimenti – anche privati – capaci di costruire un oliato meccanismo che assicuri, dopo la distribuzione delle dosi ai Paesi fragili, anche la loro somministrazione. I casi, come quello nigeriano, di obbligata distruzione di migliaia di vaccini scaduti ha infatti riportato al centro dell’attenzione l’importanza di un sistema sanitario solido, e la necessità di lavorare anche a livello internazionale per una sicurezza sanitaria universale. Un appello in questo senso è venuto di recente da diversi politici internazionali, incluso il nostro ministro della Salute, Roberto Speranza -, convinti che dopo lo sforzo di solidarietà fatto lo scorso anno per finanziare il trasporto delle dosi serva ora lavorare sulla costruzione di un meccanismo sanitario interno ai singoli Paesi ma in linea con obiettivi comuni. (Res)