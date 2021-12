Africa: la campagna di vaccinazione non decolla, solo l’8 per cento della popolazione è immunizzata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Andando ad analizzare i numeri della campagna di immunizzazione in Africa, balza subito all’occhio l’enorme divario che separa il continente dal resto del mondo: rispetto a una media globale che si attesta al 46 per cento circa sull’intera popolazione, infatti, il continente africano può contare finora su un tasso di vaccinazione medio dell’8 per cento circa, percentuale che sale al 12,5 per cento se si considerano anche i parzialmente vaccinati. Si tratta di numeri infinitamente inferiori se confrontati, ad esempio, a quelli dell’Unione europea, dove circa il 68 per cento della popolazione risulta completamente vaccinata. Secondo gli ultimi dati disponibili dalla piattaforma Our World in Data, sono solo otto i Paesi che superano il 20 per cento dei vaccinati, mentre sono più di 20 – oltre un terzo del totale – quelli che non arrivano o sfiorano appena il 10 per cento di popolazione completamente immunizzata. Il Paese con la più alta percentuale di vaccinati rispetto alla popolazione sono le Seychelles (79 per cento), seguite da Mauritius (72 per cento), Marocco (61 per cento), Capo Verde e Tunisia (45 per cento), Ruanda (29 per cento), Comore (27,5 per cento) e Sudafrica (26 per cento). In coda, tra i Paesi che non arrivano al 5 per cento della popolazione vaccinata, troviamo invece Nigeria e Mali (appaiate intorno al 4 per cento), seguite da Camerun e Tanzania (3 per cento), Madagascar, Burkina Faso, Niger e Sud Sudan (2 per cento), Ciad (che supera di poco l’1 per cento), Repubblica democratica del Congo e Burundi (con percentuali vicine allo zero). Alla luce di ciò, anche a causa del sostanziale fallimento dell’iniziativa multilaterale Covax, le istituzioni internazionali e regionali sono chiamate ad intensificare drasticamente gli sforzi di immunizzazione nel continente. (segue) (Res)