Africa: la campagna di vaccinazione non decolla, solo l’8 per cento della popolazione è immunizzata (3)

- Secondo i dati dell’Oms Africa, dei 34 Paesi che hanno finora presentato dati completi, 28 hanno coinvolto province e distretti nei preparativi per le vaccinazioni, 32 hanno condotto iniziative di formazione nazionale e 29 hanno formato vaccinatori e volontari distrettuali. Nel tentativo di aumentare la copertura vaccinale, l'Oms sta inoltre incoraggiando i Paesi a spostare i siti di vaccinazione oltre le strutture sanitarie e le principali città e ad attuare approcci centrati sulla comunità. In base a un'analisi dei dati raccolti da 40 Paesi – afferma l’Oms in una nota – sei Paesi hanno confermato inoltre di avere sul loro territorio distretti senza siti di vaccinazione. In tale ottica, nei mesi scorsi sono stati compiuti una serie di passi in avanti – sebbene, al momento, solo teorici – verso l’obiettivo di produrre i vaccini in Africa. È il caso, ad esempio, del lancio dell’iniziativa Partnerships for Africa Vaccine Manufacturing (Pavm), promossa dall’Unione africana con l’obiettivo strategico di facilitare l'approvazione di una normativa per la produzione dei vaccini in Africa e la creazione di hub di produzione su scala locale. Inoltre, è entrato in vigore lo scorso 5 novembre il trattato che istituisce l'Agenzia africana per i medicinali (Ama), aprendo di fatto la strada all'inizio delle sue operazioni come entità formale. Nella consapevolezza di dover accelerare la campagna di vaccinazione e di attuare una vera e articolata strategia di in grado di mettere in moto l’avvio di una produzione dei vaccini in Africa, il 6 e 7 dicembre scorsi l'Unione africana, i Centri africani per il controllo e la prevenzione delle malattie (Africa Cdc), l’Agenzia di sviluppo dell’Unione africana (Auca-Nepad) hanno convocato una riunione delle parti interessate a Kigali, in Ruanda, per esaminare i progressi compiuti nella produzione di vaccini in Africa. (segue) (Res)