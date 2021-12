Business news: Energia, Oman firma accordo con Shell per produzione gas da Saih Rawl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Oman ha firmato un accordo di concessione con Shell Integrated Gas Oman BV, una sussidiaria di Royal Dutch Shell, e i suoi partner per lo sviluppo e la produzione di gas naturale dal blocco 10 del giacimento di Saih Rawl. Secondo quanto riferisce la stampa del sultanato, le parti hanno inoltre sottoscritto un separato contratto di vendita del gas prodotto dal blocco. I due accordi seguono un memorandum a monte firmato nel febbraio 2019. I partner di Shell sono OQ e Marsa Liquefied Natural Gas LLC, una joint venture tra TotalEnergies e OQ. Si prevede che il blocco raggiungerà la produzione di 0,5 miliardi di piedi cubi di gas al giorno, secondo quanto affermato dal ministero dell'Energia dell'Oman in una nota. La produzione dovrebbe iniziare entro i prossimi due anni. L'accordo di concessione vede Shell come operatore del blocco 10, con una quota di del 53,45 per cento, con OQ e Marsa Liquefied Natural Gas LLC che detengono rispettivamente il 13,36 per cento e il 33,19 per cento. Per la fase iniziale, Petroleum Development Oman (Pdo) sta costruendo l'infrastruttura per il progetto, compreso il gasdotto principale per l'impianto di trattamento del gas di Saih Rawl, per conto dei partner di venture Block 10. L'impresa trivellerà e collegherà pozzi per mantenere la produzione oltre la fase iniziale. Inoltre, Shell e Energy Development Oman (Edo) hanno firmato un accordo per lavorare il gas naturale dal Blocco 10 nell'impianto Saih Rawl di Edo. (Res)