Business news: Qatar Energy firma con cinese Cnooc il più grande contratto Gnl del 2021

- La compagnia Qatar Energy ha firmato il più grande contratto per la fornitura di gas naturale liquefatto (Gnl) a lungo termine del 2021 con la cinese Cnooc. Lo riferisce il portale “Arabian Business”. In base al contratto Qatar Energy fornirà a Cnooc 3,5 milioni di tonnellate di Gnl all’anno dal 2022 al 2036 dal terminale di liquefazione di Ras Laffan III. Il Qatar, il più grande esportatore di Gnl al mondo, sta divenendo un Paese sempre più strategico per soddisfare la domanda mondiale di gas in continuo aumento. Qatar Energy ha firmato una serie di accordi con aziende cinesi e coreane negli ultimi sei mesi, con l'intenzione di aumentare le sue esportazioni del 40 per cento nei prossimi cinque anni a 110 milioni di tonnellate all'anno. (Res)